Выберите город или клинику

Екатеринбург
Меню
Поиск
Запись
Войти
+7 (343) 224 4777
Екатеринбург
Наши клиники Онлайн запись
Клиники ЛИНЛАЙН в городе Екатеринбург
Клиника ЛИНЛАЙН на Красноармейской
Клиника ЛИНЛАЙН на Красноармейской
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78
+7 (343) 22-44-777
Подробнее
Клиника ЛИНЛАЙН на Фучика
Клиника ЛИНЛАЙН на Фучика
620130, г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 5
+7 (343) 22-44-777
Подробнее
Клиника ЛИНЛАЙН на Шейнкмана
Клиника ЛИНЛАЙН на Шейнкмана
620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а
+7 (343) 22-44-777
Подробнее
Клиника ЛИНЛАЙН на Белинского
Клиника ЛИНЛАЙН на Белинского
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 122
+7 (343) 22-44-555
Подробнее

Подготовка к лазерной эпиляции

Сегодня редко можно встретить взрослого человека, которого бы не заботила его красота и здоровье. И для поддержания и того, и другого многие зачастую прибегают к удалению волос в некоторых, в том числе интимных, зонах. И все чаще для этого люди выбирают самые безопасные и эффективные способы.

И как раз таким является лазерная эпиляция. Именно она спасает от нежелательных волос и женщин, и для мужчин, избавляя от лишней растительности на теле на несколько лет.

Многие уже попробовали стандартную лазерную эпиляцию и знают про ощущения и результат. Мы же в «ЛИНЛАЙН» выполняем QOOL-эпиляцию. Это тоже лазерное удаление волос, только со своими особенностями и преимуществами. И какие в хорошем плане будут различия в ощущениях и результатах, вы почувствуете, только попробовав этот способ. Подробнее о процедуре вы можете почитать здесь.

А пока расскажем, как подготовиться к QOOL-эпиляции, что нельзя и что наоборот можно делать (нежели при процедурах на других видах лазера) перед ней и сразу после.

Стандартные рекомендации

Если вы только решили начать избавляться от волос с помощью лазера, самым первым и важным этапом подготовки будет консультация с врачом. Это нужно сделать примерно за 1,5 месяца до начала курса процедур.

На этом этапе специалист должен определить, есть ли у вас противопоказания к эпиляции. Они касаются вашего здоровья и могут быть временными и абсолютными.

Временные:

  • инфекционные и хронические (в стадии декомпенсации!) заболевания,
  • герпес в период обострения,
  • грибковые заболевания в зоне эпиляции (в частности бикини),
  • беременность и кормление грудью,
  • прием некоторых лекарственных препаратов (например, антибиотиков),
  • аллергическая сыпь на коже в зоне эпиляции,
  • повреждения и воспаления кожи (порезы, угри, свежие рубцы после операции, ожоги),
  • кожа после недавних процедур шугаринга, восковой или пинцетной депиляции,
  • алкогольное опьянение или прием наркотических средств,
  • наличие татуажа, ботокса и гиалуроновой кислоты в зоне эпиляции,
  • возраст меньше 18 лет.

Абсолютные:

  • онкологические заболевания,
  • болезни свертываемости крови и постоянный прием антикоагулянтов,
  • хронические кожные патологии (например, витилиго, ихтиоз),
  • психические расстройства и неврологические заболевания (например, эпилепсия),
  • ВИЧ, СПИД и иные иммунодефицитные состояния,
  • наличие татуировок в зоне эпиляции.

Если абсолютных противопоказаний нет, то можно перейти к следующим этапам подготовки. Они разделяются в зависимости от количества дней до процедуры.

За месяц

Достичь компенсации хронических заболеваний, если имеются: привести в норму уровень глюкозы в крови (при сахарном диабете), артериального давления (при гипертонической болезни) и т.д. И придерживаться хороших показателей вплоть до эпиляции и весь курс. Не удалять волосы никакими способами, кроме бритвы (т.к. фолликулы должны оставаться не тронутыми).

За 2 недели

Закончить прием антибиотиков и гормональных средств (по согласованию с врачом). Если появился герпес (на лице или области гениталий), то необходимо пропить противовирусный препарат (также назначаемый врачом) до полного исчезновения внешних проявлений. Это же касается и аллергической сыпи. Если имеются травмы в зоне эпиляции, вылечить.

За неделю

Прекратить наносить средства для автозагара и бронзаторы (к моменту эпиляции они должны быть полностью смыты с кожи). Также лучше не использовать спиртосодержащую косметику и перекись водорода (чтобы не было сухости и раздражения кожи). Важно избегать травмирующих занятий и игр с кошками (чтобы в зонах эпиляции не появились повреждения).

За сутки

Необходимо удалить (бритвой!) волосы в области эпиляции (женщинам лицо брить не надо). Не наносить крема, масла и любые, особенно несмываемые, средства на выбранные для эпиляции зоны. Не пользоваться дезодорантом (подмышки, бикини). Не употреблять алкоголь, а также какие-либо препараты без согласования с мастером по эпиляции.

В день эпиляции

Также не наносить никакую косметику на выбранные участки. Перед процедурой дома сходить в душ без использований мыла, геля, скраба и мочалки. Перед самим сеансом кожа должна быть чистой и сухой, обрабатывать ее влажными салфетками не стоит. Принимать обезболивающие препараты и наружные средства не нужно – эпиляция безболезненная (и даже бесконтактная). Также исключите употребление алкоголя и курение. Если эпиляция проводится на лице, не наносите на него тональное средство и пудру. Лучше надеть свободную одежду и белье из натуральных тканей. Желательно, чтобы в этот день у вас не было менструации – с ней не запрещено, но в такой деликатный период чувствительность кожи усиливается, и возможны неприятные ощущения.

Сутки после процедуры на область, где была эпиляция, не нужно наносить никаких средств (включая дезодорант) и тереть ее мочалкой, скрабировать.

Между процедурами (интервал определяет врач) также действуют те же правила.

Что можно до и после эпиляции

То, что НЕЛЬЗЯ перед эпиляцией и после нее, легко понять по противопоказаниям и правилам подготовки.

Но есть то, что МОЖНО при QOOL-эпиляции (ни при одном другом виде эпиляции это не разрешено):

  • загорать на солнце или в солярии и до (хоть за день до процедуры), и после;
  • посещать бани, сауны, бассейны, водоемы также до и сразу после;
  • заниматься спортом даже накануне эпиляции.

Зачем нужна подготовка к лазерной эпиляции

Несмотря на то, что лазер при QOOL-эпиляции более щадящий и безопасный, а процедура – безболезненная, так или иначе подготовка к ней важна. В первую очередь для вас самих.

И все потому, что она (подготовка):

  • поможет добиться для вас лучших результатов (например, бритье нужно для того, чтобы лазерный луч не тратил свою энергию на длинный волосок, а направлял ее на фолликул, который необходимо разрушить);
  • сделает процедуру более эффективной (например, наличие дезодоранта на коже может помешать проникновению лазерного луча на нужную глубину, какие-то фолликулы могут не разрушиться, волосы в этой зоне продолжат расти);
  • сделает эпиляцию еще более безопасной (например, если на кожу в зоне эпиляции будет нанесен жирный крем или косметическое масло, лазерные лучи могут ее повредить);
  • увеличит шанс попасть на процедуру (например, если принимать антибиотики, есть риск возникновения дисбиоза влагалища – «молочницы», с которой на эпиляцию нельзя; кроме того, некоторые виды антибиотиков повышают фоточувствительность кожи, и может произойти фотоаллергическая реакция кожи на лазерное облучение);
  • не позволит вашему здоровью ухудшиться (например, при наличии герпеса проведение эпиляции может способствовать распространению очагов воспаления, а при декомпенсированном сахарном диабете повышение глюкозы в крови при процедуре усугубит течение болезни);
  • поспособствует более быстрому восстановлению после процедуры (например, не облегающая одежда из хлопчатобумажной ткани, надетая в день эпиляции, позволит коже «дышать» и не подвергаться трению).

Чтобы понять, подходит и нравится ли вам такая эпиляция, вы можете БЕСПЛАТНО пройти у нас тестовую процедуру.

Эпиляция волос
Консультация врача-косметолога
1500 
Лазерная QOOL эпиляция для женщин
эпиляция межбровья
1900 
зоны верхней губы
1900 
подбородка
1900 
подмышечных областей
2900 
обоих бедер
7700 
обоих предплечий
5500 
обеих голеней
7700 
Лазерная QOOL эпиляция бикини для женщин
линии бикини
2900 
зоны бикини
3700 
зоны тотального бикини
4200 
Лазерная QOOL эпиляция для мужчин
зоны верхней губы
1900 
подбородка
2500 
шеи
2500 
подмышечных областей
3500 
обеих щек
3500 
обоих плеч
8000 
обоих предплечий
8000 
обоих бедер
10500 
обеих голеней
10500 
Лазерная QOOL эпиляция бикини для мужчин
зоны бикини
4500 
Бонус за регистрацию в ЛИНЛАЙН