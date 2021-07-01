Подготовка к лазерной эпиляции

Сегодня редко можно встретить взрослого человека, которого бы не заботила его красота и здоровье. И для поддержания и того, и другого многие зачастую прибегают к удалению волос в некоторых, в том числе интимных, зонах. И все чаще для этого люди выбирают самые безопасные и эффективные способы.

И как раз таким является лазерная эпиляция. Именно она спасает от нежелательных волос и женщин, и для мужчин, избавляя от лишней растительности на теле на несколько лет.

Многие уже попробовали стандартную лазерную эпиляцию и знают про ощущения и результат. Мы же в «ЛИНЛАЙН» выполняем QOOL-эпиляцию. Это тоже лазерное удаление волос, только со своими особенностями и преимуществами. И какие в хорошем плане будут различия в ощущениях и результатах, вы почувствуете, только попробовав этот способ. Подробнее о процедуре вы можете почитать здесь.

А пока расскажем, как подготовиться к QOOL-эпиляции, что нельзя и что наоборот можно делать (нежели при процедурах на других видах лазера) перед ней и сразу после.

Стандартные рекомендации

Если вы только решили начать избавляться от волос с помощью лазера, самым первым и важным этапом подготовки будет консультация с врачом. Это нужно сделать примерно за 1,5 месяца до начала курса процедур.

На этом этапе специалист должен определить, есть ли у вас противопоказания к эпиляции. Они касаются вашего здоровья и могут быть временными и абсолютными.

Временные:

инфекционные и хронические (в стадии декомпенсации!) заболевания,

герпес в период обострения,

грибковые заболевания в зоне эпиляции (в частности бикини),

беременность и кормление грудью,

прием некоторых лекарственных препаратов (например, антибиотиков),

аллергическая сыпь на коже в зоне эпиляции,

повреждения и воспаления кожи (порезы, угри, свежие рубцы после операции, ожоги),

кожа после недавних процедур шугаринга, восковой или пинцетной депиляции,

алкогольное опьянение или прием наркотических средств,

наличие татуажа, ботокса и гиалуроновой кислоты в зоне эпиляции,

возраст меньше 18 лет.

Абсолютные:

онкологические заболевания,

болезни свертываемости крови и постоянный прием антикоагулянтов,

хронические кожные патологии (например, витилиго, ихтиоз),

психические расстройства и неврологические заболевания (например, эпилепсия),

ВИЧ, СПИД и иные иммунодефицитные состояния,

наличие татуировок в зоне эпиляции.

Если абсолютных противопоказаний нет, то можно перейти к следующим этапам подготовки. Они разделяются в зависимости от количества дней до процедуры.

За месяц

Достичь компенсации хронических заболеваний, если имеются: привести в норму уровень глюкозы в крови (при сахарном диабете), артериального давления (при гипертонической болезни) и т.д. И придерживаться хороших показателей вплоть до эпиляции и весь курс. Не удалять волосы никакими способами, кроме бритвы (т.к. фолликулы должны оставаться не тронутыми).

За 2 недели

Закончить прием антибиотиков и гормональных средств (по согласованию с врачом). Если появился герпес (на лице или области гениталий), то необходимо пропить противовирусный препарат (также назначаемый врачом) до полного исчезновения внешних проявлений. Это же касается и аллергической сыпи. Если имеются травмы в зоне эпиляции, вылечить.

За неделю

Прекратить наносить средства для автозагара и бронзаторы (к моменту эпиляции они должны быть полностью смыты с кожи). Также лучше не использовать спиртосодержащую косметику и перекись водорода (чтобы не было сухости и раздражения кожи). Важно избегать травмирующих занятий и игр с кошками (чтобы в зонах эпиляции не появились повреждения).

За сутки

Необходимо удалить (бритвой!) волосы в области эпиляции (женщинам лицо брить не надо). Не наносить крема, масла и любые, особенно несмываемые, средства на выбранные для эпиляции зоны. Не пользоваться дезодорантом (подмышки, бикини). Не употреблять алкоголь, а также какие-либо препараты без согласования с мастером по эпиляции.

В день эпиляции

Также не наносить никакую косметику на выбранные участки. Перед процедурой дома сходить в душ без использований мыла, геля, скраба и мочалки. Перед самим сеансом кожа должна быть чистой и сухой, обрабатывать ее влажными салфетками не стоит. Принимать обезболивающие препараты и наружные средства не нужно – эпиляция безболезненная (и даже бесконтактная). Также исключите употребление алкоголя и курение. Если эпиляция проводится на лице, не наносите на него тональное средство и пудру. Лучше надеть свободную одежду и белье из натуральных тканей. Желательно, чтобы в этот день у вас не было менструации – с ней не запрещено, но в такой деликатный период чувствительность кожи усиливается, и возможны неприятные ощущения.

Сутки после процедуры на область, где была эпиляция, не нужно наносить никаких средств (включая дезодорант) и тереть ее мочалкой, скрабировать.

Между процедурами (интервал определяет врач) также действуют те же правила.

Что можно до и после эпиляции

То, что НЕЛЬЗЯ перед эпиляцией и после нее, легко понять по противопоказаниям и правилам подготовки.

Но есть то, что МОЖНО при QOOL-эпиляции (ни при одном другом виде эпиляции это не разрешено):

загорать на солнце или в солярии и до (хоть за день до процедуры), и после;

посещать бани, сауны, бассейны, водоемы также до и сразу после;

заниматься спортом даже накануне эпиляции.

Зачем нужна подготовка к лазерной эпиляции

Несмотря на то, что лазер при QOOL-эпиляции более щадящий и безопасный, а процедура – безболезненная, так или иначе подготовка к ней важна. В первую очередь для вас самих.

И все потому, что она (подготовка):

поможет добиться для вас лучших результатов (например, бритье нужно для того, чтобы лазерный луч не тратил свою энергию на длинный волосок, а направлял ее на фолликул, который необходимо разрушить);

сделает процедуру более эффективной (например, наличие дезодоранта на коже может помешать проникновению лазерного луча на нужную глубину, какие-то фолликулы могут не разрушиться, волосы в этой зоне продолжат расти);

сделает эпиляцию еще более безопасной (например, если на кожу в зоне эпиляции будет нанесен жирный крем или косметическое масло, лазерные лучи могут ее повредить);

увеличит шанс попасть на процедуру (например, если принимать антибиотики, есть риск возникновения дисбиоза влагалища – «молочницы», с которой на эпиляцию нельзя; кроме того, некоторые виды антибиотиков повышают фоточувствительность кожи, и может произойти фотоаллергическая реакция кожи на лазерное облучение);

не позволит вашему здоровью ухудшиться (например, при наличии герпеса проведение эпиляции может способствовать распространению очагов воспаления, а при декомпенсированном сахарном диабете повышение глюкозы в крови при процедуре усугубит течение болезни);

поспособствует более быстрому восстановлению после процедуры (например, не облегающая одежда из хлопчатобумажной ткани, надетая в день эпиляции, позволит коже «дышать» и не подвергаться трению).

Чтобы понять, подходит и нравится ли вам такая эпиляция, вы можете БЕСПЛАТНО пройти у нас тестовую процедуру.