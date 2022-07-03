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+7 (343) 224 4777
Екатеринбург
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Клиники ЛИНЛАЙН в городе
Клиника ЛИНЛАЙН на Красноармейской
Клиника ЛИНЛАЙН на Красноармейской
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78
+7 (343) 22-44-777
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Клиника ЛИНЛАЙН на Фучика
Клиника ЛИНЛАЙН на Фучика
620130, г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 5
+7 (343) 22-44-777
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Клиника ЛИНЛАЙН на Шейнкмана
Клиника ЛИНЛАЙН на Шейнкмана
620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 134а
+7 (343) 22-44-777
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Клиника ЛИНЛАЙН на Белинского
Клиника ЛИНЛАЙН на Белинского
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 122
+7 (343) 22-44-555
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Удаление растяжек лазером. В проекте ЛИНЛАЙН-реалити
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Сеть клиник «ЛИНЛАЙН»: выбирайте лучшее для красоты и здоровья!

«ЛИНЛАЙН» - сеть клиник лазерной косметологии, представленная в 12 городах нашей страны.

Опыт работы клиники - более 20 лет (первая клиника была открыта в 1999 году). В арсенале каждой клиники весь спектр услуг эстетической медицины, что позволяет решить любую проблему, связанную с внешностью. 

Нашим клиникам доверяют тысячи людей в нашей стране и за рубежом. И на это есть, как минимум, 7 причин: 

1. «ЛИНЛАЙН» применяет только те методики, безусловная безопасность и эффективность которых доказана клинически.  Если вы  не можете найти в нашем списке услуг ту или иную процедуру, то только потому, что эта процедура представляет опасность для вашего здоровья

2. «ЛИНЛАЙН» единственная клиника в стране, которая дает гарантию качества предоставляемых услуг. Если заявленный результат не достигнут, деньги возвращаются клиенту. 

3. «ЛИНЛАЙН» дорожит вашим доверием. Именно поэтому наши сотрудники никогда не станут пытаться навязать пациенту то, что объективно ему не нужно (нет очевидных показаний). 

4. Врачи «ЛИНЛАЙН» - это наша самая главная ценность. Клиника гарантирует, что ваша красота и здоровье находятся в самых надежных и профессиональных руках. Ведь чтобы стать врачом сети, каждый врач проходит строжайшее тестирование, сдает экзамены в Академии Лазерной  Медицины, созданной на базе «ЛИНЛАЙН». Ежегодно сеть инвестирует большие средства в профессиональный рост персонала. Врачи постоянно обучаются, повышают свою квалификацию, участвуют в федеральных и международных симпозиумах, круглых столах, конференциях и тренингах, многие занимаются научной работой, преподают в вузах. Некоторые клиники «ЛИНЛАЙН» являются учебной базой для медицинских вузов, например, Медицинского Института Усовершенствования Врачей (МИУВ), а также Университета Дружбы Народов (РУДН).

5. «ЛИНЛАЙН» - одна из самых технологически развитых медицинских компаний в мире. Сеть располагает самым большим «парком» лазерной техники (216 единиц) и проводит во много раз больше лазерных процедур, чем кто-либо другой (около 1000 в день). 
На нашем сайте можно записаться оплатить процедуру онлайн, используя удобный сервис - «Онлайн-калькулятор», который позволяет выбрать самую выгодную цену в зависимости от загрузки клиники и врача. Кроме того, у нас можно пообщаться по видеосвязи с врачом, если нет возможности приехать на прием.
Бонусная программа «ЛИНЛАЙН» позволяет заработать бонусы и оплачивать ими до 50% стоимости наших услуг и товаров.

6. Высочайший уровень сервиса – еще одно преимущество «ЛИНЛАЙН». Мы делаем все, чтобы вам было комфортно в наших клиниках как физически, так и психологически.

7. На Всероссийском конкурсе «Парад клиник» сеть «ЛИНЛАЙН» одержала победу в номинации "Лучшая клиника". Конкурс проходил при поддержке Министерства Здравоохранения Российской Федерации, это первый в России некоммерческий конкурс, в котором победителя выбирает независимое жюри. За победу соревновались 93 клиники страны. Подробнее

Ждем вас в наших клиниках! Выбирайте лучшее для здоровья и красоты!

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